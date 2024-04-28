أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم بشأن تصاعد التوتر في السودان

(د ب أ)

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء تزايد التوترات والعمليات العسكرية حول مدينة الفاشر في شمال دارفور في السودان.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمن، عبر أعضاء المجلس عن القلق العميق إزاء هجوم وشيك من قِبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد مدينة الفاشر، التي تؤوي مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من العنف في أماكن أخرى، وفقا لموقع الأمم المتحدة.

ودعوا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 15 أبريل 2023، إلى إنهاء حشد القوات العسكرية واتخاذ خطوات لتهدئة الوضع والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

وكرر أعضاء المجلس دعوتهم إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وحثوا جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، وأن يدعموا بدلا من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

وذكَّروا جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء بالتقيد بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة.