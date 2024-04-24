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تقرير للأمم المتحدة: 281.6 مليون شخص حول العالم يواجهون جوعًا حادًا

06:17 م الأربعاء 24 أبريل 2024

منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف

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نيويورك - (د ب أ)

حذر تقرير عالمى حديث عن الأزمات الغذائية، وهو مبادرة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الأربعاء، من أن 281.6 مليون شخص عانوا من مستويات خطيرة من الجوع الحاد العام الماضي.

وهو العام الخامس على التوالي الذي تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي، مما يزيد من مخاوف حدوث مجاعة و"موت على نطاق واسع" في مناطق تمتد من غزة إلى السودان وغيرهما.

ووفقا للتقرير، واجه أكثر من 1 من بين كل 5 أشخاص في 59 دولة انعداما حادا في الأمن الغذائي في عام 2023، مقارنة بنسبتهم التي بلغت نحو واحد فقط من بين 10 أشخاص في 48 دولة في عام 2016.

وأفاد التقرير بأنه "عندما نتحدث عن انعدام الأمن الغذائي الحاد، فإننا نتحدث عن جوع شديد يصل إلى حد أنه يشكل تهديدا مباشرا مصادر رزق الأفراد وحياتهم".

وقال دومينيك بورجيون، مدير مكتب الاتصال لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في جنيف: "إن هذا هو نوع الجوع الذي يهدد بالانزلاق إلى المجاعة والتسبب في الموت على نطاق واسع".

ووجد التقرير أنه على الرغم من أن النسبة الإجمالية للأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير في العام الماضي جاءت أقل بنسبة 1.2٪ عما كانت عليه في عام 2022، فإن المشكلة تفاقمت بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الأزمات الغذائية الفاو برنامج الأغذية العالمي غزة السودان
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