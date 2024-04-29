احتجاجات في الجامعات التونسية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة

تونس (د ب أ)

شهدت جامعات تونسية، اليوم الاثنين، احتجاجات للطلبة ضد مقتل عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم أطفال ونساء، خلال العملية العسكرية الاسرائيلية المستمرة بقطاع غزة المحاصر منذ أكتوبر الماضي.

وتأتي التحركات بدعوة من منظمات طلابية مثل "الاتحاد العام لطلبة تونس" و"الاتحاد العام التونسي للطلبة"، وامتدادا لاحتجاجات مماثلة للطلبة في الجامعات الأمريكية والفرنسية بالأساس.

وخرج طلبة الشريعة الإسلامية بجامعة الزيتونة في مسيرة للاحتجاج والتضامن نحو وسط العاصمة رافعين الأعلام الفلسطينية والكوفية.

وردد المتظاهرون "القضية ليست للبيع.. أين تجريم التطبيع"، في إشارة إلى النقاشات بالبرلمان بشأن قانون يجرم أي نوع من العلاقات مع إسرائيل.

كما شهد معهد الصحافة وعلوم الاخبار والمعهد العالي للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية، وقفات تضامنية مع الضحايا الفلسطينيين في الساحات.

ورفع طلبة كلية العلوم الانسانية في مسيرة بشارع " 9 أبريل" شعارات منددة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا من الحرب في غزة. وجاء في شعار رفعه المتظاهرون "الألمان والأمريكان شركاء في العدوان".

وتجمع طلبة بساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة، وأمام مبنى المسرح البلدي في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة للتنديد بالحرب الإسرائيلية.

ودعا الاتحاد العام التونسي للطلبة إلى تحركات مماثلة في جميع المؤسسات الجامعية في البلاد الأسبوع الجاري.

وتقود اسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم لمقاتلي "كتائب القسام" التابعة حركة حماس الإسلامية، على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.

وقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني في قطاع غزة حتى اليوم. كما يعاني القطاع من دمار هائل ونقص حاد في الغذاء والمعونات والأدوية بسبب الحصار.