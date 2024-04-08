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BBC

بعد استهدافها.. وزير الخارجية الإيراني يخطط لافتتاح قنصلية بلاده الجديدة في دمشق

04:11 م الإثنين 08 أبريل 2024

السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري

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(مصراوي)

أعلن السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيفتتح القنصلية الإيرانية الجديدة خلال زيارته لدمشق.

ووصل عبد اللهيان في وقت سابق اليوم، إلى دمشق، لإجراء مباحثات عقب استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي في خطوة توعدت إيران بالرد عليها في أقرب وقت.

وقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني خلال الهجمات التي قالت إسرائيل إنه لم يكن قنصلية بل كان مبنى عسكري تابع لفيلق القدس.

حسين أكبري السفير الإيراني دمشق وزير الخارجية الإيراني إسرائيل الحرس الثوري الإيراني

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رمضانك مصراوي

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