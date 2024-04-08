"الغذاء العالمي" يحذر من تزايد الإصابة بسوء التغذية بين النساء والأطفال بأفغانستان

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حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من تزايد حالات الإصابة بسوء التغذية بين النساء والأطفال في أفغانستان، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء انتشار الفقر هناك.

وألقى البرنامج -في تقرير نقلته وكالة "خاما" الأفغانية للأنباء- الضوء على تداعيات تزايد أعداد المصابين بسوء التغذية في أفغانستان، مشيرا إلى أن أعدادهم تضاعفت ثلاث مرات خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية.

ووصف برنامج الغذاء العالمي الوضع في أفغانستان بأنه يتفاقم بصورة سيئة نظرا لزيادة الإصابة بسوء التغذية، ولفت إلى أن نقص الإمدادات الإنسانية المقدمة إلى أفغانستان يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتزايد حالات الإصابة بسوء التغذية هناك، وسلط الضوء على تزايد هذه الحالات بين النساء الأفغانيات.

من جانبها، أشارت الوكالة الأفغانية إلى أن تحذيرات برنامج الغذاء العالمي تأتي في الوقت الذي أعربت فيه منظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تزايد معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين النساء، وأن تزايد الفقر والصراع وانعدام الأمن هناك يدفع مواطنين أفغان إلى مغادرة بلادهم.