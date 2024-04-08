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BBC

الفصائل المسلحة العراقية تستهدف قاعدة "ياردن" الإسرائيلية

12:07 ص الإثنين 08 أبريل 2024

المقاومة الاسلامية في العراق

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مصراوي

قالت الفصائل المسلحة العراقية المعروفة بـ "المقاومة الإسلامية" في بيان، اليوم الأحد، إنها استهدفت بطائرات مسيرة قاعدة "ياردن" الغربي بالجولان المحتل صباح اليوم.

وأشارت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إلى أنها استهدفت كذلك بطائرات مسيرة قاعدة "يوهنتن" الجنوبي في الأراضي العراقية المحتلة بالطيران المسيّر

ومنذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، تواصل الفصائل المسلحة العراقية استهداف بعض المناطق الإسرائيلية وكذلك القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ردًا على دعم الولايات المتحدة لجيش الاحتلال في حربه على القطاع.

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