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BBC

الصحة العالمية: استشهاد وإصابة آلاف الأطفال بغزة وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء

06:19 م الأحد 07 أبريل 2024

أطفال غزة

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مصراوي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في بيان، اليوم الأحد، إن استشهاد وإصابة آلاف الأطفال في غزة سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، مؤكدا أن هذا الاعتداء يجب أن ينتهي.

وشدد أدهانوم على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والرعاية الصحية أمر غير إنساني ولا يطاق.

وصرح أدهانوم، أمس السبت، بأن فريق تابع للمنظمة تمكن مع عدد من الشركاء من الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة الذي أصبح "مكانا فارغا به مقابر بشرية".

وأوضح أدهانوم أن معظم مباني مجمع الشفاء الطبي تم تدميرها، مؤكدا أن هناك حاجة لتقييم لما إذا كانت المباني المتبقية آمنة للاستخدام.

وشدد أدهانوم على أهمية حماية المرافق الصحية المتبقية والعاملين بالمجال الصحي في ظل انتشار الأمراض واقتراب المجاعة في غزة.

منظمة الصحة العالمية أطفال غزة طوفان الأقصى حرب غزة

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