زلزال نيويورك يهز "مجلس الأمن" أثناء كلمة "أنقذوا الطفولة" عن غزة- فيديو

وثق مقطع فيديو لحظة وقوع زلزال هز قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمة منظمة "أنقذوا الطفولة" عن الوضع في قطاع غزة.

وجاء في مقطع الفيديو الذي لم يتعدى الدقيقة، ارتباك الحضور لحظة وقوع الزلزال وسط حالة من الخوف.

وتوقفت جلسة الإحاطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عند وقوع الزلزال، الذي ضرب شرق الولايات المتحدة.

وقال أحد المندوبين لجانتي سويريبتو من منظمة إنقاذ الطفولة: "إنكم تجعلون الأرض تهتز".

كانت السلطات الأمريكية، قالت إن مدينة نيويورك والمنطقة المحيطة بها تعرضت لزلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة.

ووقع الزلزال على عمق 4.7 كيلومتر، وكان مركزه في ولاية نيوجيرسي، على بعد حوالي 65 كيلومترا من نيويورك. وشعر السكان بالزلزال كهزة طفيفة في مانهاتن.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع أضرار.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية، تم إبلاغ عمدة نيويورك، إريك آدامز، بالتطورات الخاصة بالزلزال.

#BREAKING: “You’re making the ground shake!” UN Security Council hears as mid-morning #earthquake interrupts briefing on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/1F8TZBHKKu