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BBC

أول تعليق من إسرائيل على استئناف الولايات المتحدة نقل الأسلحة لها

09:25 م الخميس 16 مايو 2024

أول تعليق من إسرائيل على استئناف الولايات المتحدة

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قالت هيئة البث العبرية: إن قرار استئناف نقل الأسلحة الأمريكية اتخذ بعد تعهد إسرائيل بإبلاغ واشنطن مسبقا وقبل توسيع العمليات البرية في رفح.

وفيما سبق قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال عازمة على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم إيقاف شحنة قنابل تزن 2000 رطل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن القرار بالمضي قدما في تقديم أسلحة بقيمة تتجاوز مليار دولار لإسرائيل يزيد التوترات بشأن رفح الفلسطينية.

وكشف مسؤولون للصحيفة، إن صفقات الأسلحة تسمح بنقل محتمل بقيمة 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، و60 مليون دولار من قذائف الهاون.

وقال احد المسئولين: إدارة بايدن أخطرت لجان الكونجرس بشكل غير رسمي أنها تخطط للمضي قدما في صفقات أسلحة تتجاوز مليار دولار.

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