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الخارجية الأمريكية: أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون خطأ

09:36 م الخميس 16 مايو 2024

وزار ة الخارجية الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن بحاجة لضغط عسكري لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبحاجة لمسار سياسي.

وأضافت الخارجية، إن واشنطن ملتزمة بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى والسماح بزيادة المساعدات، قائلة: "سنبقى عالقين في دوامة الحرب من دون خطة تعكس عملية سياسية في غزة بعد الحرب".

وتابعت الخارجية، أنه يجب على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لإتاحة وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة وجنوبه، مشيرة إلى أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون خطأ.

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