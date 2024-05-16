الأمم المتحدة تطالب بدخول المساعدات برا لتفادي المجاعة بغزة

مصراوي

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المسارات البرية إلى غزة هي الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة لتوصيل المساعدات إلى القطاع.

وأضاف المتحدث، أن دخول المساعدات برا هو المسار الأسرع والأكثر وضوحا لتجنب أهوال المجاعة في غزة.

واعتبرت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن توزيع المساعدات الإنسانية يكاد يكون مستحيلا في قطاع غزة مع تواصل الحرب بين إسرائيل وحماس لليوم 222 على التوالي.

وقال بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن توزيع المساعدات الإنسانية "يكاد يكون مستحيلا في غزة بسبب نقص تدفق الوقود بشكل منتظم واستمرار القتال".

وذكر البيان الذي نشر على حساب المكتب عبر منصة "إكس" أن معابر قطاع غزة مغلقة منذ عدة أيام وأن الوصول إلى القطاع ليس آمنا أو مناسبا لوجستيا.

وتابع أن تسليم المساعدات يكاد يكون "مستحيلا بسبب نقص تدفق الوقود بشكل منتظم والاتصالات غير المستقرة"، معتبرا أن الوضع الراهن له أثر مدمر على أكثر من مليوني فلسطيني باتوا نازحين عن بيوتهم.