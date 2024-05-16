جيش الاحتلال: قوات من الكوماندوز انضمت للقتال شرق رفح
09:30 م الخميس 16 مايو 2024
مصراوي
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات من الكوماندوز انضمت للقتال شرق رفح.
وفي وقت سابق، اليوم قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه سيتم الدفع بمزيد من القوات للعملية البرية في رفح.
وفي كلمة من الحدود مع غزة، لوح جالانت بتكثيف العمليات التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل 11 يوما، وتحدث عن تدمير أنفاق في المنطقة.
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