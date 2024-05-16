إعلام عبري: أنباء عن إدخال جيش الاحتلال وحدة قوات خاصة لرفح

مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، وردت أنباء عن إدخال جيش الاحتلال وحدة قوات خاصة إلى رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقوع حادث عملياتي أدى لانفجار الذخيرة بعدد من قواته المتمركزة في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن الحادث وقع على مقربة من كيبوتس مفلاسيم في سديروت أثناء إطلاق الجنود عدد من القذائف المدفعية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي تلاه انفجار المدفع بهم.

وصرح جيش الاحتلال عن فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في مخيم جباليا وحي الزيتون مع كتائب المقاومة الفلسطينية.