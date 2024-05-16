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جيش الاحتلال: قواتنا أطلقت النيران بالخطأ على مبنى تحصن فيه جنودنا

09:16 م الخميس 16 مايو 2024

دانيال هاجاري

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قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن هناك ضغطًا عملياتيًا كبيرًا بجباليا وتحقيقاتنا خلصت إلى أن دبابة أطلقت النار على مبنى به جنود لنا.

وأضاف هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن التحقيقات أظهرت أن قوات الاحتلال هي التي أطلقت النيران بالخطأ على مبنى تحصن فيه الجنود الإسرائيليين بجباليا.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقوع حادث عملياتي أدى لانفجار الذخيرة بعدد من قواته المتمركزة في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن الحادث وقع على مقربة من كيبوتس مفلاسيم في سديروت أثناء إطلاق الجنود عدد من القذائف المدفعية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي تلاه انفجار المدفع بهم.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية على مخيم جباليا قطاع غزة طوفان الأقصى
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