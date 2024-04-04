عبر معبر إيرز وميناء أسدود.. الاحتلال يقرر زيادة المساعدات لغزة فورًا

مصراوي

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت" وافق على فتح معبر "إيرز" الفاصل بين إسرائيل وغزة من جهة الشمال للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى غزة.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بحث زيادة دخول المساعدات إلى غزة في ضوء الضغوط الدولية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المجلس ناقش تمديد ساعات عمل معبر كرم أبو سالم وزيادة مرور المساعدات من الأردن وزيادة عدد الشاحنات إلى 500 يوميا.

وكشفت مصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من نتنياهو زيادة دخول المساعدات وتوسيع صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقف أي ترتيبات تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي بغزة.