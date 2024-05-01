هجومًا بالمواد الحارقة على معبد يهودي في بولندا

(مصراوي)

أعلنت الشرطة البولندية، اليوم الأربعاء، وقوع هجومًا على معبد يهودي في مدينة وارسو، باستخدام المواد الحارقة.

وقالت الشرطة البولندية، إن منفذ الهجوم شخصًا مجهول، قام بإلقاء زجاجة قابلة للاشتعال على المعبد ما أدى لتضرر الجدار الخارجي لمبنى الكنيس.

وأثارت الحادثة استياء عدد من السياسيين داخل بولندا، حيث علق سفير إسرائيل لدى بولندا ياكوف ليفني على الحادث قائلًا، إن المعبد اليهودي هو الوحيد في وارسو الذي نجا من الحرب العالمية الثانية ومحرقة الهولوكوست.

وقالت الشرطة، إن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد قائلة إن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

ولم يصاب أحد خلال الحادث بحسبما ذكر كبير حاخامات بولندا مايكل شودريش في تصريح لوكالة أنباء "رويترز"، والذي أضاف خلاله أن العملية تركت أثارًا على واجهة المعبد الخارجية.