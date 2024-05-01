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مسؤول أمريكي: بلينكن أبلغ نتنياهو بمعارضة واشنطن لاجتياح رفح

04:12 م الأربعاء 01 مايو 2024

بلينكن و نتنياهو

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(مصراوي)

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي قوله، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن واشنطن تعارض عملية برية في رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين.

وقال المسؤول، إن بلينكن يعتقد أنه يوجد خيارات أفضل للتعامل مع كتائب حركة المقاومة الإسلامية حماس في رفح دون اللجوء لعملية عسكرية واسعة النطاق.

وهدد نتنياهو، باجتياح رفح في حال فشل المفاوضات الجارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لن يكون هناك أي اتفاق يتضمن إنهاء الحرب في غزة.

أنتوني بلينكن بينيامين نتنياهو عملية برية في رفح حماية المدنيين حركة حماس
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