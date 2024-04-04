حمدان: إطلاق سراح الأسرى يأتي بعد وقف العدوان على غزة

(مصراوي)



قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الخميس، إن مجزرة المطبخ المركزي مثال على أن استمرار الصمت الدولي أمام مجازر الاحتلال الإسرائيلي يعطيه ضوءًا أخضر لاستمراره بجرائمه.

وصرح حمدان، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت مطالب التحقيق في المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في غزة.

وحمل حمدان، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته المسؤولية الإنسانية عن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.

وصرح حمدان، أن تبادل الأسرى يأتي بعد وقف العدوان الإسرائيلي وعودة النازحين إلى منازلهم شمال غزة.

وأضاف حمدان، أن جولة القاهرة الأخيرة، أثبتت أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في مراوغتها ووضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق.

وأدان حمدان، استمرار العدوان الإسرائيلي والأمريكي في شن هجماته ضد دول عربية كالعراق وسوريا واليمن.