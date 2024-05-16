الرئيس الموريتاني: أشعر بالمرارة جراء الحرب الدائرة في غزة

(مصراوي)

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، عن شعوره بالمرارة في ظل الأحداث الجارية التي يمر بها قطاع غزة من إبادة جماعية على يد قوات الجيش الإسرائيلي الذي وصف حربه بـ "الهمجية".

وقال الغزواني، إنه يشعر بضعف القدرة على التأثير في ظل الأحداث الجارية داخل الأراضي الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تنحية كافة عوامل الفرقة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.

واستنكر الغزواني، العدوان الإسرائيلي المكثف على الأراضي الفلسطينية، قائلًا إنه من الخطأ اعتقاد أنه يمكن تحقيق الأمن عن طريق التمادي في القتل والتدمير.

وأكد الغزواتي، على حق الفلسطينيين في الحصول على دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية من خلال تحقيق حل الدولتين.

