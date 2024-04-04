الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء قرار الحوثيين بإصدار عملة معدنية جديدة

صنعاء - (د ب أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة مئة ريال يمني، "الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي".

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، في اليمن عبر حسابها على منصة "إكس"، "إن القرارات أحادية الجانب المفضية إلى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقويض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين".

وأضافت "ليس هذا ما يحتاجه اليمنيون حاليا"، مشيرة إلى أن "الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أنها ستواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي (التابع للحكومة الشرعية) في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

ويوم السبت الماضي، أعلن الحوثيون إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال "في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، في خطوة أحادية قوبلت برفض واستنكار من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.