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BBC

وزير إسرائيلي: يجب الاتفاق على موعد للانتخابات بحلول شهر سبتمبر

07:09 م الأربعاء 03 أبريل 2024

بيني جانتس

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مصراوي

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إنه يجب ألا تقوض حكومة الاحتلال العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مضيفا "ندير حربا معقدة ولدينا تحديات كبيرة حاليا".

ولفت جانتس إلى أنه أوضح للأمريكيين أن العملية في رفح مهمة وتمنع حماس من تنظيم نفسها، مؤكدا أنه يجب أن تستمر إسرائيل في الحوار مع الأمريكيين بخصوص العملية في رفح.

وأكد جانتس أنه لا يمكن أن توافق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استمرار ابتعاد سكان الشمال عن منازلهم، مشددا على ضرورة تقديم كل الموارد السياسية والعسكرية لتحقيق الأمن في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأشار جانتس إلى أنه يجب أن تكون لدى إسرائيل القدرة على القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والحد من قوة إيران، مضيفا "يجب أن نحافظ على وحدة شعبنا ويجب أن تكون هناك تحقيقات بخصوص السابع من أكتوبر".

كذلك وجّه جانتس رسالة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة قائلا: "شعب إسرائيل معكم وسننتصر".

وكشف الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، أن هناك حوارات جارية بخصوص قانون التجنيد ويجب أن يتم التجنيد من كل فئات المجتمع.

كما شدد جانتس على ضرورة الاتفاق على موعد للانتخابات بحلول شهر سبتمبر.

بيني جانتس الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى الانتخابات الإسرائيلية

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