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أردوغان: أوقفنا تعاملاتنا التجارية مع إسرائيل البالغة 9.5 مليار دولار

08:44 م الأحد 12 مايو 2024

رجب طيب أردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن غزة تعيش مجازر غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر وإسرائيل تستمر في سفك الدماء.

وأشار أردوغان إلى أن العديد من الدول تدعم مجازر إسرائيل في غزة وتقمع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين رغم ادعاءات التمسك بالحريات وحقوق الإنسان.

وأكد أردوغان أن أنقرة تعمل بجهد لإيقاف الهجمات على غزة وترسل المساعدات بكثافة للقطاع، موضحا أن تركيا أوقفت تعاملاتها التجارية مع إسرائيل البالغة 9.5 مليار دولار.

وشدد أردوغان على أن حماس اتخذت خطوات مهمة للتوصل لوقف إطلاق النار لكن إسرائيل هاجمت رفح، مؤكدا على أن تركيا تقف إلى جانب الفلسطينيين وتتحدث إلى الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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