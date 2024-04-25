واشنطن ترسل وفدًا إلى النيجر لإجراء مباحثات مباشرة بشأن انسحاب قواتها

نيامي - (ا ف ب)

يبدأ وفد أمريكي الخميس زيارة إلى النيجر يبحث خلالها مباشرة مع المسؤولين في نيامي سحب أكثر من ألف جندي أمريكي من الدولة الأفريقية التي يحكمها الجيش. فيما كانت النيجر قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس البلاد العام الماضي أعلن في مارس إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.

يشرع مسؤولون أمريكيون الخميس في زيارة النيجر وذلك من أجل مباحثات مباشرة مع نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية الموجودة في النيجر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وافقت على سحب قواتها وأنها سترسل وفدا إلى نيامي خلال أيام.

هذا، ومن المقرر أن تجتمع السفيرة الأمريكية لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون والجنرال كين إيكمان، الضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، مع ممثلي الحكومة النيجرية في 25 أبريل "لبدء مناقشات حول انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأمريكية من النيجر"، وفق ما ذكرت الخارجية الأمريكية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن مسؤولين آخرين في البنتاغون سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية كيرت كامبل النيجر "في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن الولايات المتحدة فخورة بالتعاون الأمني و"التضحيات المشتركة" بين القوات الأمريكية والنيجرية التي ساهمت في استقرار المنطقة.

كما لفت ميلر إلى أنه منذ أن بدأت المناقشات العام الماضي مع "اللجنة الوطنية لحماية أرض الوطن" النيجرية الحاكمة، "لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم".

وإلى ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع أنه حتى الآن لم تحدث تغييرات في مستويات القوات في النيجر التي تعد أساسية في الاستراتيجيتين الأمريكية والفرنسية لمحاربة الجهاديين في غرب أفريقيا.

ويذكر أن النيجر كانت قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس البلاد العام الماضي، قد أعلن في مارس إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.