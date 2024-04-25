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BBC

أمريكا.. الشرطة تعتقل 50 من المحتجين على الحرب بغزة في جامعة كاليفورنيا

10:05 ص الخميس 25 أبريل 2024

اعتقال المحتجين على الحرب بغزة

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أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، إغلاق بوابات الحرم الجامعي، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات لتقييد زيادة حجم الاحتجاج ضد الحرب على غزة.

وأكدت جامعة جنوب كاليفورنيا في بيانها، أنه تم إغلاق الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة بسبب الاحتجاجات المستمرة

وأفادت تقارير إعلامية، بأن شرطة لوس أنجلوس اعتقلت عددا من طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا خلال الاحتجاج المناهض للحرب الإسرائيلية بغزة.

وأوضحت سائل إعلام أمريكية، أن الشرطة اعتقلت نحو 50 من المحتجين في جامعة كاليفورنيا.

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