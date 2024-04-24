الثانية في أقل من عام.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الصين

(مصراوي)

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى شنغهاي في إطار سعي كلًا من واشنطن وبكين على الحفاظ على العلاقات بينهما رغم التوترات التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

وزيارة بلينكن للصين هي الثانية في أقل من عام، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 3 أيام، يلتقي خلالهم مع نظيره الصيني وانج يي وعدد من كبار المسؤوليين الصينيين.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيعقد محادثات مع بلينكن خلال الزيارة، لكن ذلك لم يتم تأكيده من قبل كلا الجانبين.