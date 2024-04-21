الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن يتفوق على ترامب في جمع التبرعات

واشنطن - (ا ف ب)

قالت المجموعة السياسة لدونالد ترامب، المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي السابق، إنها أنفقت 3,6 مليون دولار في بند أتعاب المحامين في مارس الماضين الأمر الذي قلل من تمويل الحملة الانتخابية.

يأتي هذا، فيما يتراجع ترامب أمام منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات للحملة. أما استطلاعات الرأي فتظهر وجود تقارب كبير بين المرشحَين في نسب التأييد بما يشير لسباق انتخابي تكون فيه المنافسة على أشدها.

يخوص الجمهوري والمرشح للرئاسة في الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أربع محاكمات جنائية منها واحدة تبدأ هذا الأسبوع بينما يخوض أيضا حملة انتخابية مكلفة لمنافسة الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات رئاسية تجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.

وتنفق مجموعة (سيف أمريكا) أو "أنقذوا أمريكا"، التي أبلغت لجنة الانتخابات الاتحادية بتفاصيل الأموال، مبالغ كبيرة مما جمعته من صغار المانحين على تلك القضايا على الرغم من أن التمويل المتاح لحملة ترامب قد يتضاءل.

وتبقى هذه المجموعة السياسية منفصلة عن حملة ترامب الانتخابية لكنها أكبر من يجمع له التبرعات من قبل إعلانه للترشح.

وعلى الرغم من أن المجموعة لم تفصح عن تفاصيل المبالغ التي أنفقتها على كل دعوى قضائية يواجهها ترامب إلا أن تقاريرها تظهر أنها أنفقت أكثر من 59 مليون دولار على رسوم وأتعاب المحامين منذ بداية العام 2023.

هذا، وذكرت الحملة الانتخابية لترامب السبت أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس وهي زيادة كبيرة عن الشهر السابق الذي جمعت فيه 11 مليونا لكن ذلك لم يكن كافيا للتقارب مع ما تجمعه حملة بايدن. إذ يتراجع ترامب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي في جمع التبرعات بينما يستعدّان للمنافسة الانتخابية. فقد جمعت حملة بايدن أكثر من 43 مليون دولار في مارس الماضي.

ومن جهتها، تظهر استطلاعات الرأي وجود تقارب كبير بين المرشحَين في نسب التأييد بما يدل على سباق انتخابي سيشهد منافسة محتدمة.