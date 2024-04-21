إعلان

BBC

حماس تدين قرار واشنطن تقديم مساعدات جديدة إلى إسرائيل

03:14 م الأحد 21 أبريل 2024

حركة حماس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، تصديق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تقديم مساعدات لإسرائيل.

وقالت حركة حماس، إن القرار الأمريكي يؤكد الشراكة الرسمية الأمريكية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحملت حركة حماس، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته مسؤولية جرائم الحرب التي يقترفها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق أمس السبت، على حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى إسرائيل تبلغ قيمتها 26.4 مليار دولار يتم تقديمها من أجل دعم جهود إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" ضد إيران ووكلائها.

حركة حماس إسرائيل طوفان الأقصى مساعدات لإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الأردني ينفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على شمالي قطاع غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل
* انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة في أقل من 24 ساعة.. تعرف عليها