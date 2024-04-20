وزير خارجية تركيا: متفقون مع مصر بشأن وحدة ليبيا
مصراوي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا تعمل مع مصر لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان.
وتابع وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري: "متفقون مع مصر بشأن وحدة ليبيا، وننسق مع مصر بشكل كامل بشأن وقف الحرب في غزة".
وأضاف وزير الخارجية التركي: "نحذر من التداعيات السلبية للتصعيد بين إسرائيل وإيران، ويجب على العالم أن يتحرك لمنح الفلسطينيين حقوقهم، ونحن نقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى رفح عبر مصر".
وأكد وزير الخارجية التركي: "إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، و إذا لم يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، فستتصاعد هذه الأزمة في المنطقة، وأولويتنا القصوى هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حل الدولتين".
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