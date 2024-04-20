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وزير خارجية تركيا: متفقون مع مصر بشأن وحدة ليبيا

01:09 م السبت 20 أبريل 2024

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا تعمل مع مصر لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان.

وتابع وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري: "متفقون مع مصر بشأن وحدة ليبيا، وننسق مع مصر بشكل كامل بشأن وقف الحرب في غزة".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "نحذر من التداعيات السلبية للتصعيد بين إسرائيل وإيران، ويجب على العالم أن يتحرك لمنح الفلسطينيين حقوقهم، ونحن نقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى رفح عبر مصر".

وأكد وزير الخارجية التركي: "إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، و إذا لم يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، فستتصاعد هذه الأزمة في المنطقة، وأولويتنا القصوى هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حل الدولتين".

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي ليبيا
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