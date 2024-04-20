المقاومة الإسلامية في العراق: سيتم الرد على من يقف وراء قصف قاعدة للحشد شمالي بابل

بغداد- (د ب أ)

هدد أبو ألاء الولائي الأمين العام للمقاومة الإسلامية في كتائب سيد الشهداء فجر اليوم السبت أن المقاومة الإسلامية في العراق سترد على من يقف وراء الاعتداء على قاعدة للحشد الشعبي في محافظة بابل.

وقال الولائي في تدوينة على منصة اكس "سيتم الرد على من يقف خلف هذا الاعتداء الآثم على موقع للحشد الشعبي كائنا من يكون ومن يثبت تورّطه بهذه الجريمة النكراء بعد إكمال التحقيقات اللازمة".

وأضاف "إذا كان العدو يراهن على أن الحشد الشعبي مكبلة يداه بالأوامر الرسمية فلا يتوقع منه رد، فالمقاومة ليست كذلك ".

وكان المسؤول الأمني العراقي مهند العنزي رئيس اللجنة الأمنية في محافظة بابل قد صرح فجر اليوم السبت بأن قاعدة عسكرية تضم ألوية للحشد الشعبي والقوات الأمنية تعرضت لقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة شمالي محافظة بابل مما أدى إلى إصابة 6 من قوات الحشد الشعبي بجروح.

وقال العنزي في تصريح بثه التلفزيون إن قاعدة "كالسو" في محافظة بابل تعرضت للقصف بنحو 4 إلى 5 صواريخ أو طائرات مسيرة وأدى القصف إلي إصابة 6 من قوات الحشد بإصابات طفيفة واشتعال النيران نتيجة احتراق الأشجار والحشائش.

وذكر أن القاعدة هي مشتركة وخالية من أي تواجد كبير سواء للقوات الأمنية أو الحشد الشعبي كما أنها خالية من أية مخازن للسلاح، وأشار إلى أن القوات الأمنية وقوات الدفاع المدني هرعت إلى المكان وتم إطفاء الحرائق ويجري حاليا التحقيق بشأن القصف لتحديد ما إذا ما كان بطائرات مسيرة أو صواريخ وتحديد الجهة المسؤولة عنه.

وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر في قوات الحشد الشعبي في محافظة بابل أن عدوانا جويا استهدف مقر اللواء السابع النهري في قاعد كالسو العسكرية شمالي محافظة بابل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.