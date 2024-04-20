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BBC

سفينة حربية ألمانية تنهي مهمتها ضد الحوثيين في البحر الأحمر

10:40 ص السبت 20 أبريل 2024

ألمانيا

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برلين- (د ب أ)

أنهت سفينة حربية ألمانية مهمتها في حماية السفن التجارية من المسلحين الحوثيين في اليمن وغادرت البحر الأحمر في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وكانت السفينة جزءا من مهمة "أسبيدس" البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي والتي تم نشرها في البحر الأحمر في شباط/فبراير الماضي لحماية السفن التجارية من هجمات المسلحين في اليمن، الذين أعلنوا مساندتهم للفلسطينيين في غزة.

ويؤدي البحر الأحمر إلى قناة السويس التي تعد أهم طريق بحري يربط آسيا وأوروبا.

ويطالب المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران بإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال الجيش الألماني إن السفينة، التي كان على متنها طاقم مكون من 240 فردا، أنهت مهمتها الساعة الخامسة و50 دقيقة صباحا(0350 بتوقيت جرينتش) وغادرت منطقة العمليات.

ألمانيا برلين الحوثيين البحر الأحمر
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