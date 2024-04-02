تحديد موعد محاكمة قادة مزعومين لمؤامرة انقلاب في ألمانيا في مايو المقبل

فرانكفورت - (د ب أ)

أعلنت المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة الجنائية للقادة المزعومين لمؤامرة للإطاحة بالحكومة الألمانية من قبل جماعة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة ستبدأ يوم 21 أيار/مايو المقبل في فرانكفورت.

ومن بين المتهمين التسعة - الذين يواجهون اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو دعمها - الأرستقراطي ورجل الأعمال الألماني هاينريش الثالث عشر أمير رويس، الذي يُزعم أنه خطط ليصبح رئيس الدولة بعد الإطاحة بالحكومة الألمانية المنتخبة ديمقراطيا.

وبحسب لائحة الاتهام، بدأت المجموعة التخطيط والتحضير لانقلاب في أغسطس 2021. وبحسب الادعاء العام، كانت تخطط المجموعة لاقتحام الرايخستاج، مقر البرلمان الألماني، واعتقال كبار المشرعين.

وشنّت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في ديسمبر 2022 ضد المتآمرين المزعومين وأنصارهم، ما أثار ضجة في وسائل الإعلام العالمية.

وتم توجيه تهم جنائية إلى 27 مشتبها بهم في المخطط المزعوم، ومن المقرر إجراء عدة محاكمات منفصلة في تلك القضية في محاكم بميونخ وشتوتجارت أيضا.

ويرفض "مواطنو الرايخ" عموما الاعتراف بشرعية الحكومة الديمقراطية الألمانية في فترة ما بعد الحرب والحدود الحالية الأصغر حجما للبلاد.