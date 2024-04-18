الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على قادة وكيانات إيرانية

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران وتحملها المسؤولية، موضحا أن العقوبات تستهدف قادة وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأشار بايدن إلى أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع، لافتا إلى أن حلفاء الولايات المتحدة سيصدرون عقوبات وإجراءات إضافية ردا على برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار.

بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 16 فردا وكيانين إيرانيين ردا على هجوم إيران على إسرائيل، مضيفة "فرضنا عقوبات على 5 شركات توفر المواد الأولية لشركة خوزستان للصلب الإيرانية".

من جانبها، أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل 13 كيانا.