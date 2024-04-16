شولتس يعلن اتفاقه مع شي على التنسيق بشأن مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا

بكين (د ب أ)

لم يتمكن المستشار الألماني أولاف شولتس من إقناع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال المحادثات التي جمعت بينهما في بكين اليوم الثلاثاء بالمشاركة في مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا المزمع عقده في سويسرا في يونيو المقبل.

وقال شولتس إن الجانبين اتفقا على التنسيق "بشكل مكثف وإيجابي" بشأن هذا المؤتمر والمؤتمرات المحتملة الأخرى، وتابع شولتس: "أعتبر هذا بمثابة تقدم ضروري".

وتحدث شولتس وشي مع بعضهما البعض لمدة إجمالية بلغت ثلاث ساعات و20 دقيقة، وهي فترة طويلة بشكل غير عادي. وبدأ الاجتماع لمدة ساعة في مجموعة كبيرة، تلاها حفل شاي على انفراد لمدة 45 دقيقة، وأخيرا حضر الجانبان مأدبة غداء مشتركة.

ويعتقد أن شي استخدم اللقاء الأخير كمثال تشبيهي للمبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل في حرب أوكرانيا حيث نُقِل عنه القول: "ينبغي للجميع الجلوس إلى الطاولة، لكن لا ينبغي أن يكون أحد على القائمة لمجرد الاسم فقط ".

وذكر الجانب الألماني أن حرب أوكرانيا كانت هي الموضوع الأول في المحادثات السياسية في بكين. وخلال زيارته الافتتاحية للصين في نوفمبر الماضي، كان شولتس أقنع الرئيس شي برفض التهديدات الروسية بتوجيه ضربة نووية في الحرب الأوكرانية، وتم استكمال هذا الأمر اليوم بالمطلب المشترك بعدم مهاجمة المنشآت النووية في منطقة الحرب.

يذكر أنه فيما يتعلق بالجهود الخاصة بعقد مؤتمر للسلام في أوكرانيا، كان الجانب الصيني أدلى اليوم بتصريحات مختلفة حيث ذكر الجانب الصيني في البداية أن الصين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي شريطة أن يتم قبوله من قبل كل من روسيا وأوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض بالفعل المبادرة السويسرية، كما أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر سويسرا.

وفي وقت لاحق، صرح الجانب الصيني بأنه سيواصل التنسيق بشأن هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات المحتملة.