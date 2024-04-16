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BBC

تعليق الدراسة في سلطنة عمان بسبب اضطراب الأحوال الجوية (فيديو)

02:49 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

سلطنة عمان

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(مصراوي)

أعلن مركز الطوارئ في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة بجميع المحافظات عدا ظفار والوسطى بسبب المنخفض الجوي.

وتتأثر عمان بمنخفض "المطير" الجوي والذي أحدث اضطراب في الأحوال الجوية وتسبب في هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة.

ولقي 12 شخصًا حتفهم جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد بينهم 9 طلاب في نيابة سمد الشأن.

وتسببت المياه في احتجاز عدد من الأشخاص داخل مركباتهم، مما تسبب في وفاة عدد منهم.

ووجه مركز الطوارئ تحذيراته إلى السكان بالابتعاد عن المسطحات المائية جراء استمرار موجة الطقس السيئ.

سلطنة عمان اضطراب الأحوال الجوية تعليق الدراسة

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