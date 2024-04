مقتل 21 شخصًا بسبب الأمطار في باكستان (فيديو)

بيشاور - (د ب أ)

قالت هيئة إدارة الكوارث بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم في عدة حوادث ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت الإقليم خلال الأيام الأربعة الماضية.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن من بين القتلى تسعة أطفال وثلاث نساء، كما أصيب 32 شخصا آخرون.

وقالت الهيئة إنه تم تسجيل 330 حادث انهيار أسقف أو حوائط في عدة مناطق بالإقليم بسبب الأمطار، التي دمرت 53 منزلا، وألحقت الضرر بـ 277 منزلا.

