إعلان

BBC

سودانيون يهاجمون المشاركين في مؤتمر باريس ويصفونه بـ "المؤامرة"

11:33 ص الثلاثاء 16 أبريل 2024

مؤتمر باريس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

هاجم سودانيون بعض المشاركين في مؤتمر باريس الذي عُقد في العاصمة الفرنسية لبحث الأزمة السودانية أمس الاثنين.

وأطلق المنددون هتافات أمام مقر انعقاد المؤتمر مثل "بكم بكم تم البيع" واصفين المؤتمر والمشاركين فيه بالمؤامرة.

وأوقف المحتجون عدد من المسؤولون خاصة السودانيين أثناء تواجدهم أمام قاعة المؤتمر ووجهوا لهم عدة اتهامات بالتآمر وتغيير المواقف لأجل المصالح الشخصية.

وعقد مؤتمر باريس أمس الاثنين برئاسة ألمانيا لبحث آلية مساعدة وتمويل المدنيين في السودان بالمساعدات الإنسانية مع مرور عام على اندلاع الحرب، إضافة لبحث الشق السياسي من أجل محاولة إيجاد مخرج للحرب التي تسببت في تشريد أكثر من 8.5 مليون سوداني.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون عقب المؤتمر أمس تعهد المشاركين بتقديم ما يزيد عن ملياري يورو لتقديم الدعم للمدنيين في السودان.

مؤتمر باريس المؤامرة الأزمة السودانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الإيراني: أصغر عمل ضد إيران سنقابله برد هائل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة