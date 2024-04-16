سودانيون يهاجمون المشاركين في مؤتمر باريس ويصفونه بـ "المؤامرة"

(مصراوي)

هاجم سودانيون بعض المشاركين في مؤتمر باريس الذي عُقد في العاصمة الفرنسية لبحث الأزمة السودانية أمس الاثنين.

وأطلق المنددون هتافات أمام مقر انعقاد المؤتمر مثل "بكم بكم تم البيع" واصفين المؤتمر والمشاركين فيه بالمؤامرة.

وأوقف المحتجون عدد من المسؤولون خاصة السودانيين أثناء تواجدهم أمام قاعة المؤتمر ووجهوا لهم عدة اتهامات بالتآمر وتغيير المواقف لأجل المصالح الشخصية.

وعقد مؤتمر باريس أمس الاثنين برئاسة ألمانيا لبحث آلية مساعدة وتمويل المدنيين في السودان بالمساعدات الإنسانية مع مرور عام على اندلاع الحرب، إضافة لبحث الشق السياسي من أجل محاولة إيجاد مخرج للحرب التي تسببت في تشريد أكثر من 8.5 مليون سوداني.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون عقب المؤتمر أمس تعهد المشاركين بتقديم ما يزيد عن ملياري يورو لتقديم الدعم للمدنيين في السودان.