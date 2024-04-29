لابيد: نستحق حكومة أخرى بدون متطرفين

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إننا نستحق حكومة أخرى بدون متطرفين تحافظ على أمننا وتعيدنا إلى رشدنا.

وأضاف في تغريدة على موقع إكس، أن اللون الأحمر في سديروت، وأجهزة الإنذار تدوي في كريات شمونة، والأسرى ما زالوا تحت الأرض في غزة، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن واشنطن توصلت إلى أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت الخارجية في بيان، أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن الأمر، مؤكدة أن جميع الانتهاكات وقعت قبل هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصدر إسرائيلي قوله، إن مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين ربما تكون صدرت سرا من المحكمة الجنائية الدولية ولن يواجهوها إلا عند سفرهم.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.