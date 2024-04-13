مسؤول أمريكي: إيران قد تشن هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد

مصراوي

أكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة يعتريها قلق عميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن هناك احتمال كبير أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إيران قد تشن هجومها من أراضيها ضد أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل.