عقب العثور على جثة فتى إسرائيلي.. مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين بالضفة

رام الله - (د ب أ)

قال مسؤولون عسكريون إن فتى إسرائيليا، 14 عاما، فقد في الضفة الغربية التي المحتلة، تأكد اليوم السبت وفاته بعد العثور على جثته.

وتم العثور على الصبي بالقرب من قرية ملاخي هشالوم ولكن سبب الوفاة لم يكن معروفا في البداية.

وعقب اختفائه في اليوم السابق، هاجم مستوطنون إسرائيليون السكان الفلسطينيين بعنف، واستشهد فلسطيني واحد بالقرب من رام الله وأصيب 25 آخرون.

ووفقا لشهود عيان وتقارير إعلامية فلسطينية، وقع المزيد من أعمال العنف التي مارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين اليوم السبت مما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.

ولم يتسن في البداية التحقق بشكل مستقل من البيانات التي أدلى بها الجانبان.