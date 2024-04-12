نتنياهو يعقد مشاروات مع كبار المسؤولين استعدادًا للهجوم الإيراني المحتمل

(مصراوي)

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مع وزير الدفاع يوآف جالانت وكبار قادة الأمن استعدادًا لهجوم إيران المحتمل.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل سيكون خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إيران لن تتراجع عن الرد على استهداف قنصليتها في دمشق والذي نتج عنه مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو ما توعدت إيران برد حاسم وقوي عليه خلال الفترة المقبلة بينما نفت واشنطن علمها بتخطيط إسرائيل لتنفيذ الهجوم.