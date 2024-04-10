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BBC

فيديو| "100 رصاصة في 41 ثانية".. توقيف مروري يتحول لجريمة مروعة في شيكاغو

12:48 م الأربعاء 10 أبريل 2024

إطلاق نار

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مصراوي

قام ضباط شرطة شيكاغو، بإطلاق ما يقرب من 100 رصاصة خلال 41 ثانية فقط، أثناء عملية إيقاف مروري، والتي أسفرت عن مقتل رجل وإصابة ضابط الشهر الماضي.

ونشرت وكالة رقابية تابعة للشرطة، لقطات مصورة، كان الضباط بلباس مدني حين أوفقوا سائق سيارة بدعوى عدم ارتدائه حزام الأمان.

ويُظهر مقطع فيديو رفض الشاب البالغ من العمر 26 عامًا الخروج من السيارة، حتى مع وصول المزيد من الضباط وهم يُشهرون أسلحتهم ويأمرونه بالخروج.

ويقول المكتب المدني لمُساءلة الشرطة إن الأدلة الأولية أظهرت أن ريد أطلق النار أولاً، ما أدى إلى إصابة ضابط.

ورد بقية الضباط حينئذ بإطلاق النار، لكنهم أطلقوا 96 عياراً نارياً، وهم حالياً في إجازة إدارية بانتظار التحقيق معهم.

إطلاق نار توقيف مروري شيكاغو

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رمضانك مصراوي

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