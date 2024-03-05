روسيا تدرس بناء محطة للطاقة النووية مع الصين على القمر



موسكو - (د ب أ)

تدرس روسيا بناء محطة للطاقة النووية على القمر بالتعاون مع الصين، حسبما قال يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اليوم الثلاثاء.

وقال بوريسوف خلال فعالية مع الشباب "اليوم، نحن ندرس بجدية مشروع إطلاق وبناء محطة للطاقة على سطح القمر، في وقت ما بين عامي 2033 و2035 مع الرفاق الصينيين".

وتابع بوريسوف أن بناء المحطة لن يتم يدويا ولكن بواسطة آلات، مشيرا إلى أن الحلول الفنية لهذه العملية موجودة ويتم استخدامها بالفعل.

وأكد رئيس وكالة الفضاء الروسية أن موسكو لا تسعى إلى وضع أسلحة نووية في الفضاء، وقال إن روسيا كانت دائما ترفض هذا وستظل تلتزم بهذا الموقف.

وقد كانت هناك تكهنات في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة بأن روسيا ترغب في مواجهة الأقمار الصناعية بنوع جديد من الأسلحة النووية.

وقد نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا، إلا أن الفكرة أثارت قلق الكثيرين في الولايات المتحدة.

يذكر أن روسيا والصين وقعتا إعلان نوايا في عام 2021 لتوسيع نطاق تعاونهما في الفضاء، وجاء هذا على خلفية التوترات المتزايدة بين موسكو والغرب.