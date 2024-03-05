في بيان مشترك.. قطر وأمريكا تؤكدان التزامها بتحقيق تسوية سياسية للصراع باليمن

مصراوي

أفاد بيان أمريكي قطري مشترك، اليوم الثلاثاء، بأن الدوحة وواشنطن ناقشتا مواضيع عدة أهمها غزة وأفغانستان واليمن وأوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن خالص تقديره لجهود الوساطة القطرية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وكذلك جهود الدوحة في تأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

وأوضح البيان الأمريكي القطري، أن الولايات المتحدة وقطر أكدتا على التزامهما تجاه تحقيق تسوية سياسية للصراع في اليمن.