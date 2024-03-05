مباراة عودة بين بايدن وترامب.. الثلاثاء الكبير بداية نهاية الانتخابات التمهيدية الأمريكية

كتب- محمد صفوت:

ينطلق الناخبون اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة فيما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير" الذي يعد بداية نهاية الانتخابات التمهيدية الرئاسية 2024، وسط نتائج متوقعة إلى حد بعيد، إذ مرجح فوز كلاً من الرئيس جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في "مباراة العودة لـ2020".

تشهد 16 ولاية أمريكية انتخابات "الثلاثاء الكبير" حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في كل منطقة زمنية في الولايات المتحدة القارية، من ألاسكا وكاليفورنيا إلى كولورادو ومينيسوتا ونورث كارولينا.

كيف كان أداء ترامب وبايدن في الثلاثاء الكبير؟

في عام 2016، سيطر ترامب على الثلاثاء الكبير وفاز بترشيح الحزب الجمهوري، حصد 7 من أصل 11 ولاية في هذه الانتخابات رغم خسارته تكساس التي تعد ولاية متأرجحة.

وكان السباق آنذاك حماسيًا، على عكس هذا العام، حيث فاز ترامب في كل الانتخابات التمهيدية تقريبًا قبل الثلاثاء الكبير وحقق تقدمًا متزايدًا في المندوبين على منافسته نيكي هيلي.

وفي انتخابات 2020، فاز بايدن بـ 10 من أصل 14 انتخابات تمهيدية في الولايات التي شهدت انتخابات "الثلاثاء الكبير" وقتها ولم يواجه أي منافسة جدية من الديمقراطيين هذا العام ومن المتوقع.

نقاط ضعف بايدن وترامب

تمثل الانتخابات التمهيدية في 2024، علامة فارقة في سباق بايدن للحفاظ على مكتبه البيضاوي، حيث دفعت سياساته الداعمة لإسرائيل في الحرب بغزة، إلى خسارة قاعدة شعبية كبيرة حتى من الديمقراطيين.

وفي ميشيجان، كانت المنافسة حاسمة لبادين، رغم فوزه بالانتخابات التمهيدية بها، لكنها كشفت عن قاعدة كبيرة داعمة لـ "غير ملتزم" ما يعني أن الناخب ملتزم بالتصويت للحزب الديمقراطي، لكنه يمتنع عن دعم بايدن، وهو شعارًا رفعه ديمقراطيون في الولاية المتأرجحة التي تعد نتائجها ضربة لبادين وسياسياته، وتعد هذه الأصوات انتصارًا لحركة عدم التصويت لبايدن على خلفية دعمه الكامل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التصويت الاحتجاجي في ميشيجان، يمكن أن يمتد لولايات أخرى من بينها مينيسوتا وهي موطن لعدد كبير من الأمريكيين المسلمين.

أما ترامب، فقاعدته ثابته إلى حد كبير، وكان الناخبين في الضواحي من خريجي الجامعات يمثلون مشكلة بالنسبة له قبل أربع سنوات وفي كل من الانتخابات النصفية لعامي 2018 و2022.

وفي 2024، أدرجت ولاتي فرجينيا ونورث كارولينا في الجدول الزمني لـ"الثلاثاء الكبير" وستوفر كل منهما نقاط بيانات جديدة للجمهوريين الداعمين لترامب، والذين سيراقبون عن كثب الأرقام القادمة من سكان الضواحي المؤثرين والمتزايدين في كل ولاية.

وخسر ترامب ولاية فرجينيا مرتين، في عامي 2016 و2020، لكنه فاز بولاية نورث كارولينا في المرتين اللتين كان فيهما على بطاقة الاقتراع، وكان هامش فوزه في نورث كارولينا على بايدن أقل من 1.5%.

ما هي الولايات التي تصوت في الثلاثاء الكبير؟

وسيجري الجمهوريون منافسات الترشيح في 15 ولاية والديمقراطيين في 15 ولاية وإقليم واحد يوم الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي تتشكل فيه السباقات الرئاسية عادة.

يجري الجمهوريون الانتخابات التمهيدية في ولايات، ألاباما، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكولورادو، ومين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، وشمال كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، وفيرمونت، وفرجينيا، ويعقد الجمهوريون اجتماعات حزبية في ألاسكا، ويوتا.

فيما يجري الديمقراطيون الانتخابات التمهيدية في ولايات ألاباما، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكولورادو، ومين، وماساتشوستس، ومينيسوت، وشمال كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتا، وفيرمونت، وفرجينيا، ويعقد الديمقراطيون اجتماعاتهم الحزبية ساموا الأمريكية.