إعلان

BBC

بـ12 ألف دولار.. زوج سائحة إسبانية اغتصبها 7 رجال في الهند يقبل التعويض

12:10 م الثلاثاء 05 مارس 2024

الهند

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعطت شرطة ولاية جهارخاند الهندية، تعويضا قدره 10 آلاف روبية (12000 دولار أمريكي) لزوج امرأة إسبانية تعرضت للاغتصاب الجماعي في منطقة دومكا يوم الجمعة الماضي.

وكانت المرأة الإسبانية في جولة بالدراجة مع زوجها، تعرضت للاغتصاب الجماعي، قد تعرضت للاغتصاب الجماعي، من قبل 7 أشخاص على بعد نحو 300 كليومتر من عاصمة الولاية رانشي، إذ كانت تقضي الليل في خيمة مع زوجها، بحسب ما قالته الشرطة الهندية.

وقبل زوج المرأة التعويض وشكر شرطة الولاية على التحقيق السريع في القضية.

يشار إلى أن الشرطة الهندية، كانت قد ألقت القبض على 3 أشخاص بدعوى تورطهم في الجريمة، وما زالت عمليات البحث جارية للقبض على المتهمين الأربعة الآخرين.

الهند المرأة الإسبانية الشرطة الهندية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بارتفاع 3 أمتار.. الثلوج تغطي مساحات واسعة في كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في الحرارة.. وتوجيه بشأن الملابس
* بيان رسمي: فودافون توضح سبب العطل في خدمات المحمول