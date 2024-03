بـ12 ألف دولار.. زوج سائحة إسبانية اغتصبها 7 رجال في الهند يقبل التعويض

مصراوي

أعطت شرطة ولاية جهارخاند الهندية، تعويضا قدره 10 آلاف روبية (12000 دولار أمريكي) لزوج امرأة إسبانية تعرضت للاغتصاب الجماعي في منطقة دومكا يوم الجمعة الماضي.

وكانت المرأة الإسبانية في جولة بالدراجة مع زوجها، تعرضت للاغتصاب الجماعي، قد تعرضت للاغتصاب الجماعي، من قبل 7 أشخاص على بعد نحو 300 كليومتر من عاصمة الولاية رانشي، إذ كانت تقضي الليل في خيمة مع زوجها، بحسب ما قالته الشرطة الهندية.

🇪🇸🇮🇳 SPANISH TOURIST RAPED BY 7 MEN IN INDIA



“They beat us. They put a knife to my neck and told me they were going to kill me.”



“Something has happened to us that we would not wish on anyone. Seven men have raped me. They have beaten us and robbed us, although not many things,… pic.twitter.com/1Zgcsy7j3x