بارتفاع 3 أمتار.. الثلوج تغطي مساحات واسعة في كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

وكالات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من استمرار وخطورة العاصفة الثلجية التي ضربت عدة مدن في ولاية كاليفورنيا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، إلى أن ارتفاع الثلوج وصل إلى 3 أمتار في المرتفعات وقد شلت الحركة في بعض المناطق السكنية .

ووصلت سرعة الرياح على جبل ماموث في كاليفورنيا إلى 160 كيلومترا في الساعة، في حين وضعت هذه الظروف 6 ملايين شخص تحت تحذيرات الطقس الشتوي.

California right now is why the climate cultists changed it from global warming to “climate change.” pic.twitter.com/WODaNjH7sN — Charlie Kirk (@charliekirk11) March 3, 2024

وطلبت السلطات في الولاية الأمريكية، من السكان الاحتماء لأن الثلوج الكثيفة والرياح القوية تهدد سلامتهم، حيث تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة.

واتخذت السلطات المحلية تدابير مناسبة لمواجهة المخاطر وتم اغلاق اكثر من 160 كم من الطريق السريع رقم 80 والذي يعد أحد الطرق السريعة في الولايات المتحدة.