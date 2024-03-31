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BBC

حماس: الكشف عن إنشاء الاحتلال لمناطق إعدام على امتداد غزة جريمة حرب وحشية

11:36 م الأحد 31 مارس 2024

حركة حماس

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مصراوي

قالت حركة حماس في بيان، اليوم الأحد، إن كشف الإعلام الإسرائيلي عن إنشاء جيش الاحتلال لمناطق إعدام على امتداد قطاع غزة يمثل جريمة حرب وحشية.

وطالبت حماس، الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية ببدء تحقيق فوري في جرائم الاحتلال البشعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلاً عن مسؤولين، إن "المخربين" الـ 9000 الذين يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتلهم ربما يكونوا مجرد مدنيين تجاوزوا خطًا يتم إعدام من يتخطاه.

وأوضح ضابط احتياط في جيش الاحتلال خدم بغزة، أن فعليًا "المخرّب" هو أي شخص يقتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تتواجد فيها قواته.

بينما أكد ضابط مخابرات إسرائيلي في تصريحاته للصحيفة العبرية أن الجيش لم يكن متأكدًا أبدا أن الأشخاص الـ 4 الذين نشرت الجزيرة توثيق قصفهم هم من أطلقوا صاروخا في ذلك اليوم، واصفا الحادث بأنه "خطير للغاية".

وأشار المسؤول الاستخباراتي، إلى أن الشبان ربما كانوا يبحثون عن الطعام، مؤكدا أن الشبان كانوا غير مسلحين ولم يعرضوا قواتهم للخطر.

وأكد المسؤول للصحيفة العبرية أن الجيش لم يكن متأكدا أن الأشخاص الذين وثقت الجزيرة قصفهم أطلقوا صاروخا ذلك اليوم.

حماس جيش الاحتلال قطاع غزة الأمم المتحدة طوفان الأقصى جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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