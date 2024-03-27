الاحتلال: طائراتنا الحربية نفذت غارتين ضد خليتين لحزب الله جنوبي لبنان

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، إن طائراته الحربية نفذت غارتين ضد خليتين تابعتين لحزب الله في طيرحرفا والناقورة جنوبي لبنان.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استشهاد مسعفين اثنين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وكشف حزب الله أن عناصره تصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء بلدتي رب ثلاثين والعديسة مما أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية قالت نقلا عن مصادر أمنية، إن 5 أشخاص بينهم مقاتلون من حزب الله استشهدوا بضربة إسرائيلية بجنوب لبنان.