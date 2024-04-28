شكري يلتقي بوزير خارجية سريلانكا على هامش المنتدى الاقتصادي بالرياض

مصراوي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، بالسيد علي صبري، وزير خارجية سريلانكا، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن شكري أشاد خلال اللقاء بما شهدته السنوات الأخيرة من زخم ملحوظ في مستوى التواصل المشترك وتفعيل آليات التعاون الثنائي، مرحبا باستئناف عقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين.

كذلك أكد الوزيران على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية الممتازة التي تجمع مصر وسريلانكا.

وفي سياق متصل أكد شكري على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ورحب باهتمام الشركات السريلانكية بالاستثمار في مصر نظرا للتطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر على مدار السنوات الماضية، والفرص الاستثمارية الواعدة التي من الممكن أن تقدمها مصر للمستثمرين السريلانكيين.

وعلى صعيد التعاون الثقافي بين البلدين، أعرب الوزير السريلانكي عن تطلع بلاده للحصول على دعم مصر في مجال استقدام الأئمة والمبعوثين الأزهريين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجانب السريلانكي يولي هذا الملف أهمية كبيرة نظرا للدور المصري الرائد في هذا الصدد.

وأشار أبو زيد إلي أن وزير خارجية سريلانكا حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم شكري لتطورات الأوضاع في غزة، والمساعي المصرية الرامية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، حيث أكد شكري على أهمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

كما شدد شكري على رفض مصر التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية برية في مدينة رفح، مما يترتب عليه تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع، ويؤدي إلى مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح.

وفي نهاية اللقاء، توافق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.