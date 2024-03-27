مسؤولون إسرائيليون: نستبعد قدرتنا على إنقاذ أسرى آخرين أو قتل مزيد من قادة حماس

مصراوي

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "لا مؤشرات على أننا سنكون قادرين على إنقاذ مزيد من الأسرى".

وأكد المصادر العسكرية الإسرائيلية كذلك أن لا مؤشرات على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون قادرا على قتل المزيد من قادة حماس.

وأوضح المسؤولون العسكريون للصحيفة العبرية أنه لا يزال بإمكان حماس العودة بسهولة للمناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا.